Arsenal i Chelsea chcą zawodnika Barcelony. Giganci szykują ofertę

Arsenal i Chelsea rywalizują o Marca Casado z Barcelony - informuje "CaughtOffside". Giganci rozważają złożenie oferty za hiszpańskiego pomocnika już w styczniowym oknie transferowym.

Marc Casado

Arsenal oraz Chelsea przygotowują się do rywalizacji o pozyskanie jednego z najbardziej obiecujących młodych pomocników Barcelony. Jak informuje „CaughtOffside”, oba londyńskie kluby są poważnie zainteresowane Markiem Casado. Mowa o defensywnym pomocnikiem Dumy Katalonii, który może być dostępny już w sty­czniowym oknie transferowym.

Na Stamford Bridge 22-latek postrzegany jest jako inwestycja w przyszłość. The Blues rozważają złożenie oferty w wysokości 30-35 milionów euro. To właśnie taka kwota miałaby przekonać Barcelonę do sprzedaży swojego wychowanka, zwłaszcza że kataloński klub wciąż zmaga się z problemami finansowymi.

Latem londyńczycy złożyli już ofertę za innego zawodnika Blaugrany – Fermina Lopeza. W tamtym czasie w rozmowach miał pojawić się także temat Casado, jednak transfer nie doszedł do skutku. Teraz sytuacja może ulec zmianie. Casado nie zdołał jeszcze na stałe przebić się do podstawowego składu Hansiego Flicka. W tym sezonie rozegrał siedem spotkań, spędzając łącznie na murawie zaledwie 230 minut. Mimo to zdążył zaliczyć asystę w meczu z Valencią w 4. kolejce La Liga.

Wszechstronność i wysoka kultura gry z piłką sprawiają, że Casado pasowałby do stylu gry zespołów z Premier League. Dla 22-letniego Hiszpana transfer do Anglii mógłby być przełomowym momentem kariery i szansą na regularną grę.