Arsenal chce włączyć Kiwiora w głośny transfer. Sprytny plan Kanonierów

Eleven Images / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Jakub Kiwiora za Riccardo Calafioriego. Arsenal rozmawia z Bologną

Od kilkunastu dni trwają spekulacje na temat transferu Riccardo Calafioriego do Arsenalu. W pewnym momencie wydawało się, że ruch jest już przesądzony, ale rozmowy się przedłużają.

Niespodziewane wieści o aktualnej sytuacji przekazał serwis TuttoBolognaWeb. Według tego źródła Arsenal rozważa propozycję nietypowej wymiany, w którą miałby zostać zaangażowany Jakub Kiwior. Polak nie przekonał Mikela Artety i rozgląda się za nowym klubem.

Arsenal wie, że Bologna może zwlekać z akceptacją transferu Calafioriego ze względu na poszukiwania następcy. Jeśli klub zgodzi się na przejęcie Jakuba Kiwiora, to prawdopodobnie rozmowy nabiorą tempa. Taki właśnie jest plan Kanonierów.

Warto zaznaczyć, że nie ma być to klasyczna wymiana. Polak do Włoch miałby trafić na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu w 2025 roku. Natomiast za Calafioriego Kanonierzy złożą osobną ofertę. Sam pomysł z Kiwiorem ma po prostu dać Bologni szybką opcję do zastąpienia włoskiego defensora.

W poprzednich tygodniach dużo mówiło się o tym, że Kiwior może zasilić Milan lub Juventus. Jednak na ten moment te tematy ucichły, co może wykorzystać Bologna.

