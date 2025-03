Arsenal planuje osiągnąć porozumienie z graczem. Hiszpan na celowniku

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Joan Garcia coraz bliżej Premier League

Arsenal FC od dłuższego czasu śledzi postępy Joana Garcii z Espanyolu, który wyrasta na czołowego bramkarza w hiszpańskiej lidze. W trwającym sezonie La Liga 23-letni golkiper rozegrał już 25 spotkań i zanotował cztery czyste konta. Jego pewność między słupkami oraz konsekwentne występy przyciągają ogromną uwagę.

Hiszpański bramkarz znajduje się również na liście życzeń Barcelony, Manchesteru City, Bayeru Leverkusen. Wszystko wskazuje na to, że najpoważniejsze zainteresowanie latem popłynie ze strony Kanonierów. Mikel Arteta jest wielkim fanem talentu swojego rodaka i zamierza ściągnąć go za wszelką ceną do Premier League.

Hiszpański menedżer chce zawrzeć ustne porozumienie z Garcią przed kolejnym sezonem. Londyńczycy próbowali sprowadzić wychowanka Espanyolu już zeszłego lata, lecz finalnie zdecydowali się na wypożyczenie Neto z Bournemouth. Jednak mało prawdopodobne, by były golkiper Barcelony został w klubie na dłużej.

Porozumienie w sprawie indywidualnych warunków z Garcią nie powinno stanowić problemu dla Arsenalu, ale kluczową kwestią pozostaje klauzula wykupu w kontrakcie, która wynosi 30 milionów euro. Umowa byłego młodzieżowego reprezentanta Hiszpanii w katalońskim zespole obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.