Arsenal chce gwiazdę PSG. To byłby hitowy transfer

Warren Zaire-Emery na celowniku Arsenalu

Arsenal przed październikową przerwą reprezentacyjną został nowym liderem Premier League. Pod wodzą Mikela Artety Kanonierzy pokonali u siebie West Ham United (2:0) po golach Declana Rice’a i Bukayo Saki i wyprzedzili w tabeli Liverpool, który w ostatnich tygodniach zaliczył dwie ligowe porażki z rzędu. Najpierw The Reds ulegli Crystal Palace (1:2), a następnie w hicie 7. kolejki przegrali z Chelsea (1:2) na Stamford Bridge.

Po przemyślanym i skutecznym letnim oknie transferowym na Emirates Stadium, w którym do drużyny dołączyli zawodnicy zwiększający rywalizację i jakość w każdym sektorze boiska, Arsenal już teraz planuje kolejne wzmocnienie środka pola. Jak donosi „GiveMeSport”, londyński klub bacznie monitoruje sytuację Warrena Zaire-Emery’ego z Paris Saint-Germain.

19-letni Francuz w ostatnich tygodniach stracił miejsce w wyjściowej jedenastce zdobywcy Ligi Mistrzów. Piłkarz, który zadebiutował w barwach PSG w 2022 roku, ma już na koncie ponad 130 występów w seniorskiej drużynie i siedem spotkań w reprezentacji Francji.

W obecnym sezonie Luis Enrique częściej stawia na trio Vitinha – Fabian Ruiz – Joao Neves, co znacząco ograniczyło minuty Zaire-Emery’ego. Według doniesień, zawodnik rozważa zmianę otoczenia, by utrzymać miejsce w reprezentacji.

Angielski gigant jest znany z promowania młodych talentów i rozwijania ich w wymagającym systemie Artety. Wydaje się idealnym kierunkiem dla utalentowanego Francuza. Serwis Transfermarkt.de wycenia środkowego pomocnika na 55 milionów euro.