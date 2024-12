Arkadiusz Milik być może za jakiś czas będzie chciał wrócić do Górnika Zabrze. Informacje te w pewien sposób potwierdził jego brat i dyrektor sportowy Trójkolorowych w rozmowie z serwisem "Roosevelta81.pl".

Milik będzie chciał jeszcze zagrać w Górniku? Jasne słowa brata

Arkadiusz Milik to bez dwóch zdań jeden z tych graczy, którzy w czasie swojej kariery mieli ogrom pecha. Napastnik Juventusu Turyn przez sporą część dotychczasowej przygody z piłką musiał mierzyć się z licznymi urazami i kontuzjami, w tym tymi bardzo poważnymi, jak zerwane więzadła.

Również w tym sezonie reprezentant Polski zmaga się z urazem, który do tej pory – a mamy już grudzień – nie pozwolił mu zagrać w ligowym meczu. Z tego też powodu bardzo często mówi się o tym, że Stara Dama będzie chciała pozbyć się 30-latka w najbliższym czasie. Właściwie co okienko transferowe pojawiają się spekulacje łączące Polaka z odejściem, ale wydaje się, że taki ruch jest tylko kwestią czasu, bowiem jego umowa z Juventusem wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku, a Thiago Motta nie widzi go w swoim zespole.

Sporo mówi się także o tym, że Arkadiusz Milik mógłby wrócić do Górnika Zabrze, jeśli nawet nie teraz, to za dwa albo trzy lata, gdy będzie już na ostatnim etapie swojej kariery. Spekulacje te w pewien sposób potwierdził Łukasz Milik, a więc brat Arka oraz dyrektor sportowy Trójkolorowych.

– Temat cały czas będzie wracać. Tak samo było z Lukasem Podolskim, też wracał do nas przez parę lat i wrócił. Taka sama sytuacja może być z Arkiem. […] Nie wiem, czy to będzie za trzy, czy za cztery lata – powiedział Łukasz Milik w rozmowie z “Roosevelta81.pl”.

