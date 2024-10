Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Arda Guler

Guler nie rusza się z Realu, będzie walczył o minuty

W ostatnich dniach na łamach hiszpańskiej prasy pojawiły się plotki na temat przyszłości Ardy Gulera. Mówiły one o zainteresowaniu 19-letnim pomocnikiem ze strony Fenerbahce Stambuł. W grę miałoby wchodzić styczniowe wypożyczenie utalentowanego zawodnika do tureckiego klubu, w którym zdolny piłkarz grał przed przeprowadzką do Realu Madryt.

Taki transfer nie dojdzie jednak do skutku, o czym poinformował Yagiz Sabuncuoglu z portalu “Sports Digitale”. Turecki dziennikarz zapewnił, że nie ma szans na takowy ruch, ponieważ według otoczenia Ardy Gulera młodzieniec w pełni skupia się na występach w barwach drużyny Królewskich, gdzie jest szczęśliwy. 19-latek na razie nie może liczyć na regularną grę, ale mimo to jest pełen optymizmu i wie, że jego czas nadejdzie.

14-krotny reprezentant Turcji przeprowadził się na Santiago Bernabeu przed sezonem 2023/2024. Stołeczny klub zapłacił za niego 20 milionów euro, a w wyścigu o pozyskanie pomocnika pokonał m.in. Barcelonę. Arda Guler miał trudny początek w zespole Los Blancos, ponieważ mierzył się z kilkoma kontuzjami. Wszechstronny piłkarz dopiero pod koniec poprzedniej kampanii mógł liczyć na więcej minut od Carlo Ancelottiego.

Perspektywiczny młodzieniec w koszulce Realu Madryt rozegrał łącznie 22 spotkania i 6 razy wpisał się na listę strzelców. W trwającym sezonie pojawił się na boisku w 10 meczach, a na murawie spędził 291 minut. To jednak nie przełożyło się na gola lub asystę.