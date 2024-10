Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Cristhian Mosquera

Cristhian Mosquera na radarze Liverpoolu

Liverpool podczas najbliższych okienek transferowych będzie chciał zwiększyć rywalizację na pozycji środkowego obrońcy. Arne Slot chce wzmocnić defensywę, mając świadomość, że niepewna jest przyszłość Virgila van Dijka, którego kontrakt wygasa wraz z końcem obecnego sezonu. Jeśli holenderski stoper nie przedłuży swojej umowy, to The Reds będą zmuszeni do znalezienia następcy doświadczonego defensora.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Dlatego klub z Anfield Road obserwuje rynek transferowy pod kątem poszukiwań nowego stopera. Jak podaje w czwartkowe popołudnie hiszpański serwis “Fichajes.net”, na celownik Liverpoolu trafił Cristhian Mosquera, który na co dzień występuje w barwach Valencii. 20-letni Hiszpan jest jednym z najbardziej utalentowanych zawodników w La Lidze, a jego sytuację od jakiegoś czasu monitoruje również Real Madryt.

Cristhian Mosquera jest wychowankiem Valencii i całą swoją dotychczasową karierę spędził w drużynie Los Ches. Młodzieżowy reprezentant Hiszpanii do pierwszego zespołu Nietoperzy został włączony na początku 2023 roku, a obecnie jest kluczowym piłkarzem ekipy prowadzonej przez Rubena Baraję. Dwudziestolatek mierzy aż 191 centymetrów, a warunki fizyczne są przecież bardzo ważne na jego pozycji.

Warto dodać, że Cristhian Mosquera może pochwalić się zdobyciem złotego medalu na igrzyskach olimpijskich. Podczas aktualnego sezonu młodzieniec rozegrał 9 meczów, a na boisku spędził łącznie 810 minut. Klauzula odstępnego w kontrakcie defensora z Valencią wynosi aż 80 milionów euro, choć mające problemy finansowe Nietoperze na pewno rozważyłyby także ofertę opiewającą na niższą kwotę.