Antony znalazł chętny klub. Możliwe wypożyczenie do La Ligi

Antony w styczniu może opuścić Manchester United. Z informacji portalu The Athletic wynika, że Brazylijczyk resztę sezonu być może spędzi na wypożyczeniu w Realu Betis.

Źródło: The Athletic

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Antony

Real Betis zainteresowany wypożyczeniem Antony’ego

Antony to jeden z największych niewypałów transferowych Manchesteru United w ostatnich kilku latach. Czerwone Diabły na transfer Brazylijczyka zdecydowały się w 2022 roku. Utalentowany skrzydłowy kosztował aż 95 milionów euro, lecz szybko okazało się, że zawodnik nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Aktualnie wszystko wskazuje na to, że zimą uda się na wypożyczenie do innego kraju.

O rozstaniu na linii Antony – Man United pisze się już od kilku miesięcy. Co prawda niedawno agent piłkarza otwarcie wykluczył możliwość opuszczenia klubu na zasadzie transferu definitywnego, tak w grę wchodzić może wypożyczenie. Według portalu The Athletic opcją wypożyczenia skrzydłowego zainteresowany ma być klub z La Ligi – Real Betis.

Choć jeszcze nic nie jest przesądzone, to Betis bada możliwość wypożyczenia zawodnika. Do ustalenia pozostaje przede wszystkim kwestia podziału wynagrodzenia Antony’ego. Na chwilę obecną nie wiadomo jak dużą część tygodniówki Brazylijczyka musiałby pokryć klub z Andaluzji.

Antony pod wodzą Rubena Amorima nie może liczyć na regularną grę w Man United. Łącznie w tym sezonie uzbierał 11 meczów we wszystkich rozgrywkach, lecz na boisku przebywał zaledwie przez 349 minut. W tym czasie udało mu się zdobyć jedną bramkę.

Real Betis, czyli potencjalny klub Antony’ego po pierwszej części sezonu plasuje się na 9. miejscu w La Liga. Ponadto na wiosnę podopieczni Manuela Pellegriniego zagrają w fazie pucharowej Ligi Konferencji, gdzie ich rywalem będzie belgijski Gent.