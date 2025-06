Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Antony

Bayer Leverkusen pracuje nad transferem Antony’ego

W ostatnim zimowym oknie transferowym Antony został wypożyczony z Manchesteru United do Realu Betis. Hiszpański klub marzy o wykupieniu skrzydłowego, ale w obliczu problemów finansowych po prostu nie stać go na tak duży wydatek. Tak więc 25-letni Brazylijczyk, przynajmniej na chwilę, wróci na Old Trafford. Trener drużyny Czerwonych Diabłów – Ruben Amorim – nie liczy jednak na tego zawodnika, co poskutkuje kolejną zmianą otoczenia przez cenionego atakującego.

W tym momencie na faworyta do pozyskania Antony’ego wyrasta Bayer Leverkusen – czytamy w czwartkowym wydaniu hiszpańskiego dziennika „ABC”. Po pierwsze niemiecki klub jest gotowy spełnić żądania finansowe angielskiego giganta i zapłacić około 40 milionów euro, a po drugie na transfer brazylijskiej gwiazdy naciska nowy trener ekipy Aptekarzy – Erik ten Hag. Obaj panowie doskonale się znają, ponieważ współpracowali w Manchesterze United oraz Ajaksie Amsterdam.

Przypomnijmy, że czasowy pobyt Antony’ego w Realu Betis był bardzo udany. Prawy napastnik w koszulce hiszpańskiego zespołu rozegrał łącznie 26 meczów, zdobył 9 bramek i zaliczył 5 asyst. W ten sposób wychowanek Sao Paulo pomógł andaluzyjskiej drużynie zająć wysokie 6. miejsce w tabeli La Ligi, a także dotrzeć do finału Ligi Konferencji Europy (porażka 1:4 z Chelsea). Serwis „Transfermarkt” wycenia skrzydłowego na 20 milionów euro.