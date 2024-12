Man United zarzucił sieć na holenderską perełkę. Uchodzi za wielki talent

ANP / Alamy Na zdjęciu: Antoni Milambo

Manchester United planuje przyszłościowe wzmocnienie

Antoni Milambo uchodzi za jeden z największych talentów w lidze holenderskiej. 19-letni pomocnik jest bardzo ważnym zawodnikiem Feyenoordu Rotterdam, pomimo młodego wieku oraz małego doświadczenia. Nic więc dziwnego, że doskonała postawa młodzieńca przykuwa uwagę europejskich gigantów. Jednym z klubów zainteresowanych pozyskaniem zdolnego playmakera jest Manchester United – ujawnił Florian Plettenberg na antenie niemieckiej stacji telewizyjnej “Sky Sports”.

Oglądaj skróty meczów Manchesteru United [WIDEO]

Skauci Czerwonych Diabłów już od jakiegoś czasu bacznie monitorują postępy młodzieżowego reprezentanta Holandii. W klubie z Old Trafford uważają, że Antoni Milambo jest epokowym talentem i w przyszłości mógłby być kluczowym piłkarzem zespołu Red Devils. Obecny kontrakt ofensywnego pomocnika z Feyenoordem Rotterdam obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, ale władze 16-krotnego mistrza Eredivise pracują nad przedłużeniem umowy ze swoją perełką.

Dotychczasowy bilans Antoniego Milambo w pierwszej drużynie zdobywcy Ligi Mistrzów z sezonu 1969/1970 wygląda następująco – 34 spotkania, 7 bramek oraz 1 asysta. Jeśli Manchester United na poważnie włączy się do walki o podpis perspektywicznego zawodnika, to będzie musiał zmierzyć się z ogromną konkurencją. Sytuację utalentowanego Holendra monitorują bowiem również inne europejskie kluby. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 12 milionów euro.