fot. Pressfocus Na zdjęciu: Angel Rodado

Rodado w Szczecinie? Mógłby zastąpić Koulourisa

Angel Rodado wspólnie z Łukaszem Zjawińskim podzielili się koroną króla strzelców pierwszej ligi. To kolejny sezon, w którym Hiszpan zachwyca i potwierdza, że może mierzyć znacznie wyżej. Mimo jego kapitalnej gry, Wisła Kraków nie zdołała wywalczyć awansu do Ekstraklasy. Przyszłość gwiazdora ma się rozstrzygnąć w niedalekiej przyszłości.

Oczywiście Biała Gwiazda chciałaby go zatrzymać, ale nie będzie stawać mu na przeszkodzie, jeśli ten zdecyduje o odejściu. Mógł opuścić Kraków już w zeszłym roku, ale postanowił podpisać nową umowę. Rodado cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród polskich oraz zagranicznych klubów. Regularnie łączy się go z przedstawicielami Ekstraklasy, którzy chcieliby wzmocnić atak najlepszym piłkarzem pierwszej ligi.

W ostatnim czasie nazwisko Rodado przewijało się w kontekście transferu do Widzewa Łódź. Wisła Kraków wycenia go w tym momencie na około 1,5 mln euro, co dla wielu może zdawać się kwotą przesadzoną. Do grona zainteresowanych sprowadzeniem hiszpańskiego snajpera miała także dołączyć Pogoń Szczecin, o czym informuje Bartłomiej Czetowicz na łamach portalu wszczecinie.pl.

Pod znakiem zapytania stoi przyszłość Efthymiosa Koulourisa, czyli króla strzelców i najlepszego piłkarza tego sezonu Ekstraklasy. Pogoń Szczecin oczywiście marzy o zatrzymaniu go na przyszły rok, ale wiele zależy od nastawienia samego napastnika oraz ewentualnych ofert. Jeśli nie teraz, Portowcy stracą go w 2026 roku, kiedy to wygaśnie jego umowa.

Następcą Koulourisa mógłby okazać się właśnie Rodado, który „w tygodniu został zaprezentowany działaczom Pogoni Szczecin”.