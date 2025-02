Pomocnik wróci do Manchesteru United? Amorim wyraził zgodę

Angel Gomes może dołączyć na zasadzie wolnego transferu do Manchesteru United. Ruben Amorim wyraził już zgodę na taki ruch - podaje strona Fichajes.net.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Angel Gomes coraz bliżej powrotu do Old Trafford

Angel Gomes będzie dostępny na zasadzie wolnego transferu podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Kontrakt 24-letniego pomocnika z Lille wygasa bowiem 30 czerwca 2025 roku i już wiadomo, że nie zostanie przedłużony. Czterokrotny reprezentant Anglii podjął decyzję o zmianie otoczenia, ponieważ chce wykonać kolejny krok naprzód w swojej karierze. Playmaker najprawdopodobniej nie będzie narzekał na brak zainteresowania, bo według informacji mediów przygląda mu się wiele ekip.

W ostatnich miesiącach Angel Gomes był łączony z takimi klubami jak Borussia Dortmund, Inter Mediolan, Atletico Madryt, Arsenal, Aston Villa, West Ham United czy Tottenham Hotspur. O 24-letniego Anglika najbardziej zabiega jednak inny gigant, a mianowicie Manchester United – donosi “Fichajes.net”. Tym samym historia może zatoczyć koło, gdyż ofensywny pomocnik jest wychowankiem akademii Czerwonych Diabłów. Ruben Amorim podobno byłby zadowolony, gdyby Angel Gomes dołączył do jego drużyny.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Zatem niewykluczone, że reprezentant Synów Albionu wreszcie otrzyma poważną szansę w zespole Red Devils. Przypomnijmy, że w trakcie swojego pierwszego pobytu na Old Trafford ofensywny zawodnik rozegrał tylko 10 meczów. Angel Gomes z powodzeniem występuje w koszulce Lille od sierpnia 2020 roku, kiedy to trafił do francuskiej drużyny bez kwoty odstępnego po tym, jak dobiegła końca umowa piłkarza właśnie z Manchesterem United.