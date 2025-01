PA Images / Alamy Na zdjęciu: Graham Potter

Andre Silva przykuł uwagę West Hamu United

W ostatnim czasie Niclas Fullkrug nabawił się poważnej kontuzji uda, przez którą będzie pauzować nawet do połowy kwietnia. To oznacza, że West Ham United jest zmuszony do sprowadzenia nowego napastnika w trakcie zimowego okienka transferowego. Jak podaje brytyjski dziennik “The Guardian”, londyński klub może wybrać się na zakupy do Niemiec. Zdaniem wspomnianej gazety na celownik Młotów trafił bowiem Andre Silva z Lipska.

53-krotny reprezentant Portugalii na pewno rozważyłby ofertę złożoną mu przez West Ham United, ponieważ w zespole Byków jest tylko rezerwowym. Podstawowymi napastnikami w w ekipie Die Bullen są Benjamin Sesko oraz Lois Openda, z którymi nie jest łatwo wygrać rywalizację. Dlatego Andre Silva może poszukać minut w innej drużynie, a tutaj pojawia się kusząca opcja przenosin do Premier League. Przyszłość 29-letniego atakującego powinna wyjaśnić się w najbliższych dniach.

Portugalski snajper występuje w barwach Lipska od lipca 2021 roku, gdy przeprowadził się na Red Bull Arenę za 23 miliony euro z innego niemieckiego klubu – Eintrachtu Frankfurt. Mierzący 186 centymetrów zawodnik posiada bardzo bogate CV, wcześniej grając również dla Milanu, Sevilli oraz FC Porto. W aktualnej kampanii Andre Silva pojawił się na boisku w 15 spotkaniach, zdobył 1 bramkę i zaliczył 3 asysty. Warto dodać, że zazwyczaj meldował się na murawie z ławki rezerwowych.