fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Garnacho

Napoli ma problem. Garnacho nie opuści Old Trafford?

Napoli walczy o mistrzostwo Włoch, co znacząco skomplikował Chwicza Kwaracchelia, który zdecydował o odejściu jeszcze w trakcie zimowego okienka. Wyjawił to Antonio Conte, który nie krył rozczarowania, gdyż Gruzin to największa gwiazda w zespole. Wszystko wskazuje na to, że lada moment wyląduje w Paris Saint-Germain. Obecny lider Serie A poszukuje tym samym jego następcy – głównym kandydatem stał się Alejandro Garnacho, który ma problemy z regularną grą na Old Trafford.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Manchester United znalazł się w trudnej sytuacji finansowej. Ruben Amorim domaga się wzmocnień kadrowych, ale transfery nowych zawodników muszą poprzedzić rozstania. Z medialnych doniesień wynika, że nikt nie jest nietykalny, więc klub rozważy oferty za każdego gracza. W tym gronie znajduje się właśnie Garnacho, który stracił miejsce w wyjściowej jedenastce po zmianie systemu gry.

Argentyńczyk uchodzi za jeden z największych talentów w Premier League. Dostrzega to oczywiście Manchester United, który ceni go bardzo wysoko. Napoli jest zdeterminowane, aby go sprowadzić, ale szanse na powodzenie tej transakcji są niewielkie. Wszystko za sprawą oczekiwań Czerwonych Diabłów, bowiem kwota potencjalnego transferu miałaby wynieść aż 80 milionów euro. To znacząco przekracza możliwości Napoli, ponieważ w ich przypadku mówi się o ofercie na poziomie 45 milionów euro.

W najbliższym czasie przedstawiciele włoskiego klubu mają spotkać się z agentem Garnacho, aby wypytać go o szczegóły ewentualnej przeprowadzki. Innym kandydatem do zastąpienia Kwaracchelii jest Karim Adeyemi.