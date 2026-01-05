Amorim w centrum zamieszania. Man United może go zwolnić!

Ruben Amorim grzmiał po meczu z Leeds United, a jego wypowiedzi obiegły media szerokim echem. Manchester United może zdecydować o zwolnieniu Portugalczyka.

fot. SPP Sport Press Photo. Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United decyduje o przyszłości Amorima

Manchester United po raz kolejny stracił punkty, remisując w niedzielę z Leeds United 1-1. Wynik oraz gra giganta zeszła na dalszy plan, a media obiegły emocjonalne wypowiedzi Rubena Amorima podczas pomeczowej konferencji. Jego słowa sugerują, że klub nie dotrzymuje obietnic, a relacje między nim oraz władzami są bardzo napięte. Już wcześniej media informowały, że szkoleniowiec ma spore pretensje w sprawach transferowych oraz sposobu budowania drużyny.

– Przyszedłem tutaj, aby być menedżerem Manchesteru United, a nie trenerem. To jest jasne. Wiem, że nie nazywam się Tuchel, Conte czy Mourinho, ale jestem menedżerem Manchesteru United i tak będzie przez kolejne 18 miesięcy lub do czasu, kiedy zarząd zdecyduje się na zmianę. Nie odejdę. Będę robił swoje, dopóki kolejny gość nie przyjdzie, aby mnie zastąpić – podsumował.

Amorim potwierdził też, że nie zrezygnuje z pracy na Old Trafford. W Manchesterze United po tych wypowiedział rozpętała się natomiast prawdziwa burza, a posada szkoleniowca jest mocno zagrożona. Pod znakiem zapytania stoi jego przyszłość, gdyż klub traktuje jego słowa jako atak.

Portugalski trener zażądał więcej władzy w Manchesterze United. Chce mieć pełną kontrolę nad działaniami na rynku transferowym. W tej chwili klub szuka optymalnego rozwiązania, choć na pewno nie planował rozstawać się z Portugalczykiem.