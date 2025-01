Real szuka nowego wahadłowego, monitoruje sytuację gwiazdki Benfiki

Real Madryt szuka nowego lewego obrońcy i dlatego zwrócił swoją uwagę na Alvaro Carrerasa z Benfiki Lizbona - informuje hiszpański dziennik AS.

Alvaro Carreras na radarze Realu Madryt

Wszystko wskazuje na to, że Alphonso Davies ostatecznie nie przeprowadzi się do Realu Madryt. Kanadyjski wahadłowy jest bowiem o krok od przedłużenia swojego kontraktu z Bayernem Monachium. Włodarze Królewskich pogodzili się już z faktem, iż sprowadzenie 24-latka graniczy z cudem. Dlatego władze Los Blancos szukają innych opcji na wzmocnienie pozycji lewego obrońcy, a jedną z takich jest Alvaro Carreras – donosi hiszpański dziennik “AS”.

Zdaniem wspomnianej gazety stołeczny klub bacznie monitoruje postępy 21-letniego defensora, który na co dzień występuje w Benfice Lizbona. Warto dodać, że mierzący 186 centymetrów zawodnik w latach 2017-2020 szkolił swoje umiejętności akademii Realu Madryt, znanej jako La Fabrica. Tak więc, gdyby Królewscy ostatecznie pozyskali młodzieżowego reprezentanta Hiszpanii, to ten zaliczyłby wielki powrót do stolicy kraju.

Zdobywca Ligi Mistrzów musi jednak liczyć się z ogromną konkurencją, ponieważ chrapkę na zakontraktowanie Alvaro Carrerasa ma kilku europejskich gigantów, z Manchesterem United oraz Barceloną na czele. Lewy obrońca z powodzeniem występuje w barwach Benfiki Lizbona od stycznia 2024 roku. Dotychczasowy bilans piłkarza w drużynie Orłów prezentuje się następująco – 46 meczów, 4 bramki i 5 asyst. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 18 milionów euro.

