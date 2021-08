Szkoleniowiec Juventusu Massimiliano Allegri potwierdził, że Cristiano Ronaldo poinformował go, że chce odejść z klubu. Reprezentant Portugalii z tego powodu nie znalazł się również w kadrze na sobotnie spotkanie z Empoli.

Cristiano Ronaldo nie wziął udziału w piątkowym treningu Juventusu i pożegnał się z kolegami z zespołu

Trener Starej Damy Massimiliano Allegri potwierdził, że Ronaldo w rozmowie z nim wyraził chęć odejścia z klubu

Menedżer Portugalczyka Jorge Mendes pracuje obecnie nad transferem swojego klienta do Manchesteru City

Ronaldo chce odejść

Przyszłość Cristiano Ronaldo jest w ostatnich dniach tematem intensywnych spekulacji. Portugalczyk ma być zdecydowany na odejście z klubu, a jego menedżer Jorge Mendes pracuje nad sfinalizowaniem jego transferu do Manchesteru City. Na razie żaden z klubów nie poinformował o uzyskaniu w tej kwestii porozumienia, ale pozostanie Ronaldo w Turynie wydaje się być niemożliwe. Wynika to również ze słów trenera Juventusu Massimiliano Allegri, który został poproszony o skomentowanie sytuacji podczas piątkowej konferencji prasowej.

– Cristiano Ronaldo poinformował mnie wczoraj, że nie ma zamiaru zostawać w Juventusie. Dlatego nie trenował dziś rano i nie zostanie powołany na mecz z Empoli – powiedział Allegri podczas piątkowej konferencji prasowej. – Takie jest życie. Juventus pozostaje, a to jest najważniejsze. Należy mu podziękować za to, co zrobił, także będąc przykładem dla młodzieży. Ale jak już powiedziałem, my musimy iść dalej – dodał.

Cristiano Ronaldo w piątek rano pojawił się co prawda w ośrodku treningowym Juventusu, ale podczas wizyty pożegnał się jedynie z kolegami z drużyny.

Juventus myśli o wzmocnieniach

Allegri był również pytany o ewentualne transfery do klubu. Według medialnych doniesień władze Juventusu pracują nad sprowadzeniem z powrotem do Turynu Moise’a Keana.

– Jesteśmy zgodni w tej kwestii z klubem. Transfery są możliwe, jeżeli znajdziemy zawodnika, który będzie w stanie wzmocnić nasz skład. W przeciwnym razie pozostaniemy z tymi, którzy już są i który mają potencjał, aby był to dla nas wspaniały sezon. Skład jest doskonały – dodał szkoleniowiec Juventusu.

