Alisson opuści Liverpool? Chce go topowy klub

Alisson Becker może wkrótce opuścić Liverpool. Pozyskaniem brazylijskiego bramkarza jest zainteresowany Bayern Monachium - podaje The Sun.

Źródło: The Sun

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Alisson Becker

Vincent Kompany chciałby sprowadzić Alissona

31-letni Alisson Becker jest obecnie uznawanym za jednego z najlepszych bramkarzy na świecie. Podczas sześciu lat spędzonych w Liverpoolu udowodnił swoją jakość. Pojawiły się jednak spekulacje na temat przenosin do Arabii Saudyjskiej. Według najnowszych doniesień możliwy jest również sensacyjny transfer do Bayernu Monachium.

Niemiecki gigant, Bayern Monachium jest chętny do podpisania kontraktu z Alissonem w obliczu rosnących wątpliwości co do długofalowej dyspozycji Manuela Neuera. Reprezentant Niemiec ma już 38 lat, a jego umowa kończy się w czerwcu 2025 roku.

Bayern na prośbę menedżera Vincenta Kompany’ego ma rozważać transfer, do którego miałoby dojść pod koniec sezonu. Belg podobno jest fanem pomysłu sprowadzenia brazylijskiego bramkarza.

Liverpool miałby oczekiwać fortuny za Alissona, choć nie wiadomo, o jaką kwotę dokładnie chodzi. Jednak The Reds są przygotowani na tę okoliczność. Kontrakt Brazylijczyka obowiązuje do 2027 roku, co oznacza, że władze nie muszą jeszcze pozbywać się swojego bramkarza, jeśli będą chcieli otrzymać za niego wysoką kwotę.

Liverpool dokonał latem tylko dwóch transferów do pierwszej drużyny – Giorgiego Mamardashviliego i Federico Chiesę.

Mamardashvili jest postrzegany jako następca Alissona Beckera, na wypadek jego odejścia. Obecnie gra na wypożyczeniu w Valencii. 24-latek wróci do The Reds latem przyszłego roku.

