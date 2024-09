Alisson pod wrażeniem. Ocenił nową gwiazdę Liverpoolu

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Alisson Becker

Chiesa już teraz pokazuje swoją jakość na treningach – mówi Alisson

Liverpool dokonał latem tylko dwóch transferów, z czego przy transakcji z Mamardaszwilim oddał go na wypożyczenie powrotne. W związku z tym Arne Slot w sezonie 2024/2025 może skorzystać tylko z jednego nowego zawodnika. The Reds pod koniec sierpnia zapłacili ok. 13 milionów euro za Federico Chiesę z Juventusu. Prawdopodobnie skrzydłowy zadebiutuje w nowym zespole podczas najbliższego starcia w Lidze Mistrzów z AC Milan.

Chiesa, choć nie wystąpił jeszcze w koszulce Liverpoolu, trenuje razem z resztą zespołu. O jego postawie na treningach oraz pierwszych tygodniach w klubie opowiedział bramkarz – Alisson Becker. Brazylijczyk jest pod wrażeniem jakości nowego kolegi z drużyny.

– Federico Chiesa już teraz pokazuje swoją jakość na treningach – powiedział Alisson, cytowany przez Fabrizio Romano.

– Jestem bardzo szczęśliwy, gdy widzę, że się uśmiecha. Federico uśmiecha się od pierwszej chwili, gdy dołączył do Lierpoolu. Wygląda, jakby był wdzięczny, że mógł dołączyć do tego klubu. Za nową szansę w dużym klubie – dodał bramkarz Liverpoolu.

Chiesa opuścił Juventus po czterech latach spędzonych na Allianz Stadium. Łącznie w Turynie rozegrał 131 spotkań, w których zdobył 32 bramki. Wcześniej występował we Fiorentinie, czyli klubie gdzie stawiał pierwsze kroki w karierze.