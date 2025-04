Alisson rozstanie się z Liverpoolem? Może obrać sensacyjny kierunek

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Alisson Becker

Galatasaray Stambuł zainteresowane Alissonem Beckerem

Giorgi Mamardashvili przeprowadzi się do Liverpoolu podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Transfer gruzińskiego bramkarza został już potwierdzony, a Valencia zarobi na jego sprzedaży dokładnie 30 milionów euro. W związku z tym pod znakiem zapytania stoi przyszłość Alissona Beckera, który może stracić miejsce między słupkami drużyny The Reds. Jak podaje turecki portal “Sabah”, niepewną sytuację 32-letniego golkipera chce wykorzystać Galatasaray Stambuł.

Klub znad Bosforu jest zainteresowany sprowadzeniem 72-krotnego reprezentanta Brazylii, który bez wątpienia wniósłby mnóstwo jakości do zespołu Lwów. Ciężko powiedzieć, czy są jakieś szanse na przeprowadzkę Alissona Beckera do ligi tureckiej. Warto dodać, że cenionemu bramkarzowi od dawna przyglądają się również zamożne ekipy z Arabii Saudyjskiej, mogące zaoferować mu astronomiczne zarobki. Aktualny kontrakt gwiazdora Liverpoolu obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.

Brazylijski golkiper z powodzeniem występuje w barwach drużyny Czerwonych od lipca 2018 roku, kiedy przeniósł się na Anfield Road za rekordowe wówczas 63 miliony euro z Romy. Alisson Becker między słupkami Liverpoolu rozegrał łącznie 291 meczów, w których wpuścił 258 goli i zachował 126 czystych kont. Fachowy serwis “Transfermarkt” szacuje wartość rynkową jednego z najlepszych golkiperów świata na około 25 milionów euro.