Alex Sandro po dziewięciu latach spędzonych w Turynie rozstał się z Juventusem. Lewy obrońca może wrócić do FC Porto lub przenieść się do Sao Paulo - uważa Rudy Galetti.

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Alex Sandro

Alex Sandro wróci do FC Porto?

Alex Sandro wraz z końcem minionego sezonu rozstał się z Juventusem, gdzie spędził dziewięć ostatnich lat swojej kariery. Dla lewego obrońcy odejście z Turynu nie było łatwe – piłkarz w swoim pożegnalnym meczu nie krył wzruszenia. 33-latek teraz musi jednak skupić się na poszukiwaniach nowego klubu, do którego dołączy na zasadzie wolnego transferu. Wszystko wskazuje na to, że boczny defensor wyjedzie z Włoch.

Zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi przez Rudy’ego Galettiego oraz Valentina Furlana Alex Sandro nie podjął jeszcze decyzji w sprawie przyszłości, aczkolwiek w walce o jego podpis w tym momencie liczą się tylko dwa kluby. 40-krotny reprezentant Brazylii może bowiem wrócić do FC Porto, którego koszulkę przywdziewał w latach 2011-2015, lub przenieść się do Sao Paulo i tym samym zaliczyć wielki powrót do ojczyzny.

Lewy obrońca w barwach Starej Damy rozegrał łącznie 327 meczów, strzelił 16 goli oraz zaliczył 32 asysty. Alex Sandro z turyńską ekipą wygrał aż pięć mistrzostw Serie A i tyle samo razy sięgnął po Puchar Włoch. Doświadczony boczny defensor napisał więc kawał historii na Allianz Stadium. Fachowy portal “Transfermarkt” szacuje wartość 33-letniego zawodnika na 2 miliony euro.