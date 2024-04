Inter rusza po reprezentanta Włoch. Na stole 40 milionów euro

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Alessandro Buongiorno

Transfer obrońcy, to cel Interu Mediolan na nadchodzące lato

“Nerazzurri” właśnie zagięli parol na Alessandro Buongiorno

Włoch został wyceniony przez Torino na 40 milionów euro

Alessandro Buongiorno w kręgu zainteresowań Interu Mediolan

Nadchodzące letnie okienko transferowe może być bardzo intensywne dla Interu Mediolan. Wiele się mówi, że m.in. wraz z końcem sezonu swoją przygodę w klubie zakończy Francesco Acerbi. W przypadku odejścia doświadczonego Włocha, “Nerazzurri” będą zmuszeni sprowadzić nowego defensora, który z miejsca wskoczy do składu.

Inter Mediolan już rozpoczął poszukiwania odpowiedniego zawodnika. Według doniesień “Corriere dello Sport”, zainteresowanie klubu wzbudził Alessandro Buongiorno. Transfer reprezentanta Włoch jednak nie będzie należał do najprostszych. Torino bowiem nie usiądzie do rozmów, jeśli oferta za 24-latka nie będzie wynosiła co najmniej 40 milionów euro.

Alessandro Buongirono w obecnym sezonie klubowym rozegrał 24 spotkania pod okiem Ivana Juricia. Defensor Torino może pochwalić się całkiem dobrymi liczbami strzeleckimi, jak na środkowego defensora. Włoch bowiem zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców.

