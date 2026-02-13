Chelsea obserwuje syna legendy futbolu. Uchodzi za duży talent

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Liam Rosenior

Aleksandar Stanković przykuł uwagę Chelsea

Chelsea słynie z doskonałego skautingu i uważnie obserwuje zawodników z całego świata. W ostatnich latach na Stamford Bridge trafiły takie talenty jak Estevao, Mamadou Sarr czy Dario Essugo, co potwierdza długofalową strategię londyńskiego klubu. Wysłannicy Niebieskich nieustannie monitorują rynek w poszukiwaniu kolejnych perełek. Niewykluczone, że następny transfer będzie dotyczył młodego pomocnika z Belgii.

Na celowniku Chelsea znalazł się bowiem Aleksandar Stanković, który obecnie reprezentuje barwy Club Brugge. Jak informuje portal „TEAMtalk”, londyńscy włodarze są pod wrażeniem postępów, jakie w ostatnich miesiącach poczynił 20-letni Serb.

Syn legendarnego Dejana Stankovicia może zmienić otoczenie i wykonać kolejny krok w karierze podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Ewentualne przenosiny do Premier League bez wątpienia byłyby dla niego ogromną szansą na rozwój.

Mierzący 185 centymetrów pomocnik występuje w belgijskiej ekipie od lipca 2025 roku, gdy przeniósł się na Jan Breydel Stadion za 9,5 miliona euro z Interu Mediolan. W aktualnym sezonie czterokrotny reprezentant Serbii rozegrał 37 meczów, zdobył siedem bramek i zanotował cztery asysty. Zainteresowanie nim wykazują również Manchester United oraz Arsenal. Serwis „Transfermarkt” szacuje jego wartość rynkową na około 15 milionów euro.