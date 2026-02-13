Chelsea obserwuje syna legendy futbolu. Uchodzi za duży talent

16:49, 13. lutego 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  TEAMtalk

Aleksandar Stanković uchodzi za czołowego pomocnika w lidze belgijskiej. Świetna postawa 20-letniego Serba przyciągnęła uwagę Chelsea - donosi strona TEAMtalk.

Liam Rosenior
Obserwuj nas w
Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Liam Rosenior

Aleksandar Stanković przykuł uwagę Chelsea

Chelsea słynie z doskonałego skautingu i uważnie obserwuje zawodników z całego świata. W ostatnich latach na Stamford Bridge trafiły takie talenty jak Estevao, Mamadou Sarr czy Dario Essugo, co potwierdza długofalową strategię londyńskiego klubu. Wysłannicy Niebieskich nieustannie monitorują rynek w poszukiwaniu kolejnych perełek. Niewykluczone, że następny transfer będzie dotyczył młodego pomocnika z Belgii.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Na celowniku Chelsea znalazł się bowiem Aleksandar Stanković, który obecnie reprezentuje barwy Club Brugge. Jak informuje portal „TEAMtalk”, londyńscy włodarze są pod wrażeniem postępów, jakie w ostatnich miesiącach poczynił 20-letni Serb.

Syn legendarnego Dejana Stankovicia może zmienić otoczenie i wykonać kolejny krok w karierze podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Ewentualne przenosiny do Premier League bez wątpienia byłyby dla niego ogromną szansą na rozwój.

Mierzący 185 centymetrów pomocnik występuje w belgijskiej ekipie od lipca 2025 roku, gdy przeniósł się na Jan Breydel Stadion za 9,5 miliona euro z Interu Mediolan. W aktualnym sezonie czterokrotny reprezentant Serbii rozegrał 37 meczów, zdobył siedem bramek i zanotował cztery asysty. Zainteresowanie nim wykazują również Manchester United oraz Arsenal. Serwis „Transfermarkt” szacuje jego wartość rynkową na około 15 milionów euro.