Alaba nadal marzy o Hiszpanii. Królewscy czekają na 1 stycznia

Odejście Davida Alaby z Bayernu Monachium wydaje się przesądzone. Obie strony nie kontynuują już rozmów w sprawie przedłużenia wygasającego kontraktu. Tymczasem hiszpańska Marca informuje, że piłkarz jest zdecydowany na przenosiny do Hiszpanii, a jego sprowadzeniem zainteresowany jest Real Madryt. Do oficjalnych negocjacji na razie jednak nie doszło.

Obecna umowa austriackiego obrońcy z Bayernem Monachium obowiązuje tylko do końca obecnego sezonu. Bawarczycy byli zainteresowani jej przedłużeniem, ale nie byli w stanie spełnić oczekiwań finansowych zawodnika. Obie strony dały sobie czas do 1 grudnia na sfinalizowanie rozmów, ale ten już upłynął. Oznacza to, że w przyszłym sezonie Alaby raczej nie zobaczymy już w barwach Bayernu.

Jak informuje Marca najpoważniejszym kandydatem do sprowadzenia zawodnika jest aktualnie Real Madryt. Alaba chce bowiem spełnić swoje marzenie, jakim była gra w hiszpańskiej La Liga. W przeszłości bardzo często mówiło się o jego możliwych przenosinach do Barcelony. Zznajdujący się w delikatnej sytuacji kataloński klub raczej nie może obecnie jednak sobie pozwolić na jego pozyskanie. Alternatywą jest właśnie Real Madryt, choć to nie jedyny klub w Europie zainteresowany usługami Alaby. Piłkarz znajduje się również na celowniku Chelsea i Paris Saint-Germain.

Choć zawodnik uważa, że po upłynięciu terminu 1 grudnia może prowadzić rozmowy z innymi klubami, na razie do takich nie doszło. Przedstawiciele poszczególnych zespołów czekają bowiem na 1 stycznia, od kiedy takie rozmowy będą oficjalnie dozwolone przez przepisy Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej (FIFA).