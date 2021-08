Cristiano Ronaldo i jego przyszłość w Juventusie stoi pod coraz większym znakiem zapytania. Khalifa Bin Hamad Al-Thani, który jako pierwszy przekazał informację o transferze Lionela Messiego do PSG, opublikował zdjęcie Cristiano Ronaldo w koszulce wicemistrzów Ligue 1 z treścią: “Może?”.

Cristiano Ronaldo może jeszcze tego lata zmienić barwy klubowe

Podsycacjący spekulacje wpis na Twitterze opublikował Khalifa Bin Hamad Al-Thani, który ujawnił informacje dotyczące Leo Messiego w PSG

Portugalczyk ma kontrakt z Juve ważny tylko do końca czerwca przyszłego roku

Ronaldo dołączy ndo Messiego w PSG?

Cristiano Ronaldo trafił do ekipy z Turynu w 2018 roku z Realu Madryt. Suma transakcji wyniosła wówczas blisko 120 milionów euro. Aktualny kontrakt Portugalczyka z Juve obowiązuje do Końca czerwca 2022 roku. Nie brakuje natomiast spekulacji, sugerujących, że 36-latek rozstanie się z wielokrotnymi mistrzami Serie A.

Tymczasem członek rodziny rządzącej Al-Thani, który kieruje francuskim klubem, a także państwem Kataru, opublikował na jednym z portali społecznościowych post. Daje on do zrozumienia, że Ronaldo może zakotwiczyć w stolicy Francji. Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie to, że właśnie ta sama osoba pierwsza poinformowała o tym, że Messi trafi do teamu z Parku Książąt.

Al-Thani podsycił spekulacje dotyczące ewentualnej zmiany barwy klubowych przez reprezentanta Portugalii. Umieścił na Twitterze zdjęcie Ronaldo z Lionelem Messim, gdzie oboje mieli na sobie koszulki Paris Saint-Germain.

Quizás ?

Maybe ?

Peut-être ? pic.twitter.com/qHMIgHmYcV — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 24, 2021

Przedstawiciel Ligue 1 jest bez wątpienia jednym z niewielu klubów na świecie, który może pozwolić sobie na opłacanie pensji Portugalczyka. Zawodnik aktualnie rocznie inkasuje ponad 30 milionów euro. Niewykluczone, że Ronaldo miałby w ekipie z Paryża wypełnić pustkę po Kylianie Mbappe, który jest łączony z przeprowadzką do Realu Madryt.

