Cristiano Ronaldo jeszcze podczas letniego okna transferowego zmieni barwy klubowe? Wydaje się to mało prawdopodobne, ale nie można tego wykluczać. Według La Gazzetta dello Sport jedynym możliwym kierunkiem dla Portugalczyka jest Manchester City, ale francuskie media sugerują, że cały czas możliwy jest transfer do PSG.

Cristiano Ronaldo jest zdecydowany na odejście z Juventusu już teraz, ale finalizacja jego transferu może okazać się bardzo trudna

Według La Gazzetta dello Sport jedyną opcją dla Portugalczyka jest Manchester City, ale francuskie media nie wykluczają transferu do Paris Saint-Germain

Ewentualne przenosiny Ronaldo do PSG uzależnione są od odejścia Kyliana Mbappe

Ronaldo chce odejść z Juventusu

Obecna umowa Ronaldo z Juventusem obowiązuje do czerwca 2022 roku, ale według włoskich mediów Portugalczyk chciałby opuścić Starą Damę już teraz. Nie będzie to jednak łatwe, biorąc pod uwagę, że do końca letniego okna transferowego pozostał zaledwie tydzień.

Menedżer piłkarza Jorge Mendes stoi przed trudnym zadaniem, jakim jest znalezienie klubu, który mógłby płacić Ronaldo 31 milionów euro rocznie. Jakie opcje wchodzą w grę? Według La Gazzetta dello Sport aktualnie jedynym realnym kierunkiem jest Manchester City, choć francuskie media nie wykluczają możliwości transferu do PSG.

Mbappe do Realu, Ronaldo do PSG?

Po sprowadzeniu przez klub z Parc des Princes Lionela Messiego wydawało się, że sprawa ewentualnego transferu Cristiano Ronaldo jest zamknięta. RMC Sport sugeruje jednak, że transfer nadal jest możliwy, ale pod warunkiem odejścia z klubu Kyliana Mbappe, który jest mocno łączony z przenosinami do Realu Madryt.

Reprezentant Francji nie jest zainteresowany przedłużeniem wygasającego w przyszłym roku kontraktu z klubem, a władze PSG mają poważnie rozważać jego sprzedaż już teraz. Aktualnie czekają na konkretną propozycję ze strony Realu Madryt.

Pewne jest jedno – Ronaldo chce odejść z Juventusu, ale na razie Stara Dama nie otrzymała żadnej oferty w sprawie transferu byłego zawodnika Realu Madryt i Manchesteru United.

