Al-Hilal wskazało swój cel transferowy. Zastąpi Neymara

Neymar wypadł z gry do końca sezonu przez kontuzje

Al-Hilal w zimę chce sprowadzić następcę Brazylijczyka

Raphinha jest jednym z kandydatów do gry w saudyjskim klubie

Raphinha w miejsce Neymara?

Neymar podczas spotkania Brazylii z Urugwajem zerwał więzadła krzyżowe. Z tego względu gwiazda Al-Hilal nie zagra do końca obecnego sezonu. Jest to wielki cios dla saudyjskiego klubu. 31-latek miał wzmocnić drużynę nie tylko pod względem sportowym, ale również pomóc pod kątem przyciągnięcia większej liczby widzów na stadion.

Kontuzja największej gwiazdy spowodowała, że Al-Hilal ma do wypełnienia jedno miejsce dla zagranicznego piłkarza w rejestracji składu. Potencjalnym następcą kontuzjowanego zawodnika ma być jego rodak – Raphinha. Gdyby transfer doszedł do skutku, będzie to już 5 klub Brazylijczyka w przeciągu 6 lat. 26-latek jest aktualnie piłkarzem FC Barcelony. Jego forma w bieżących rozgrywkach nie zachwyca. Zagrał w lidze 9 spotkań, w których zdobył 2 bramki i zaliczył asystę. Jego kontrakt z “Dumą Katalonii” wygasa w czerwcu 2027 roku. Transfermarkt wycenia piłkarza na 60 milionów euro.

