Turecka gwiazda chce do Barcelony. Benfica żąda 100 mln euro

Kerem Akturkoglu, jeden z najbardziej obiecujących tureckich piłkarzy, podbija serca kibiców swoją grą w Benfice Lizbona. Dzięki świetnym występom, zarówno w lidze portugalskiej, jak i Lidze Mistrzów, zawodnik marzy o transferze do Barcelony, donosi "AS".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Akturkoglu marzy o transferze do FC Barcelony

Kerem Akturkoglu, grający na pozycji lewoskrzydłowego, trafił latem z Galatasaray do Benfiki za 12 milionów euro. Już od pierwszych meczów udowodnił, że był to świetny ruch. W zaledwie 17 spotkaniach zdobył 10 bramek i zanotował 6 asyst, w tym trzy trafienia w prestiżowej Lidze Mistrzów. Turecki skrzydłowy szybko stał się kluczową postacią w ofensywie Benfiki, a jego dynamiczny styl gry, precyzyjne podania i skuteczność przyciągają uwagę europejskich gigantów.

Zobacz wideo: Flick i Lewandowski symbolami odrodzenia Barcelony

Według doniesień „AS”, Akturkoglu marzy o wielkim transferze do FC Barcelony. Jak ujawnił jego bliski przyjaciel, Yasin Oztekin, Kerem marzy o grze w barwach katalońskiego klubu i wierzy, że ma umiejętności, by sprostać wymaganiom tak prestiżowej drużyny. Co więcej, młody skrzydłowy liczy, że przeprowadzka do Barcelony może nastąpić już po pierwszym roku jego gry dla Benfiki.

Nie będzie to jednak łatwy transfer. Benfica, bowiem portugalski klub wie, jak się zabezpieczyć przed takimi sytuacjami. Wpisano w kontrakt Akturkoglu klauzulę wykupu opiewającą na 100 milionów euro. To suma, która przewyższa wartość wielu innych celów transferowych Barcelony, takich jak Nico Williams. Klub z Katalonii, poszukując wzmocnień ofensywy na lato 2025 roku, będzie musiał dokładnie przeanalizować, czy inwestycja w tureckiego zawodnika jest opłacalna.