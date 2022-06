Pressfocus Na zdjęciu: Alfred Schreuder

Na liście życzeń Manchester United są dwaj piłkarze Ajaksu Amsterdam: środkowy obrońca Jurrien Timber oraz skrzydłowy Antony. Szkoleniowiec mistrzów Holandii, Alfred Schreuder zapowiada jednak, że zrobi wszystko, aby zatrzymać w klubie obu podopiecznych.

Zarówno Antony, jak i Jurrien Timber pracowali w Ajaksie Amsterdam z Erikiem ten Hagiem

Osoba nowego menedżera MU, może ich zachęcić do transferu na Old Trafford

Nowy szkoleniowiec Ajaksu głęboko jednak wierzy, że obaj gracze będą do jego dyspozycji w nowym sezonie

MU faworytem w walce o Antonego i Timbera

Holender i Brazylijczyk mają za sobą znakomity sezon 2021/2022. Jurrien Timber we wszystkich rozgrywkach rozegrał 43 spotkania, w których strzelił trzy gole i zaliczył dwie asysty. Z kolei Antony ma na koncie 12 goli i 10 asyst w 33 spotkaniach na wszystkich frontach. Nic dziwnego zatem, że ów duet znalazł się na liście życzeń czołowych klubów europejskich.

Faworytem do pozyskania Timbera i Antonego wydaje się być Manchester United, wszak to właśnie pod wodzą nowego menedżera klubu z Old Trafford, Erika ten Haga, obaj piłkarze zrobili ogromne postępy. Za Antonego, włodarze Czerwonych Diabłów oferują Ajaksowi Amsterdam 46 mln euro. Z kolei umiejętności Timbera wyceniają na 50 mln euro. Nowy szkoleniowiec Joden, Alfred Schreuder zapowiada jednak, że klub ze Stadion Johan Cruyff Arena zrobi wszystko, aby zatrzymać obu graczy na kolejny sezon.

– Oczywistym jest, że chcemy go zatrzymać. Ma kontrakt do 2025 r., i chce dalej z nim pracować, a on ze mną – skomentował zainteresowanie Antonym. Z kolei o Timberze, Schreuder wypowiedział się następująco: – To bardzo inteligenty zawodnik. Dobrze wie, co jest najlepsze dla jego rozwoju. I nie sądzę, że swoją karierę skończy w Ajaksie.

