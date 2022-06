fot. PressFocus Na zdjęciu: Jurien Timber

Jurien Timber wygląda na to, że ostatecznie nie zakotwiczy w Man Utd. Zawodnik miał udać się do ekipy z Old Trafford za Erikiem ten Hagiem. Dziennikarz De Telegraaf Marcel van der Kraan dał natomiast do zrozumienia, że transakcja nie jest przesądzona.

Jurien Timber wydawało się, że lada moment trafi do Man Utd

Nowy menedżer Czerwonych Diabłów chciał wzmocnić defensywę 21-latkiem

Transakcja z udziałem zawodnika szacoana była na 50 milionów euro

Może upaść transfer obrońcy do Man Utd

Jurien Timber wyglądało na to, że wkrótce zmieni pracodawcę i zasili szeregi Man Utd. 21-latek miał wzmocnić defensywę Czerwonych Diabłów. Zwolennikiem transakcji z udziałem piłkarza jest miał byc przede wszystkim przyszły opiekun angielskiej ekipy Erik Ten Hag.

Młody defensor sprawiał wrażenie, że jest też gotowy na przeprowadzkę do Man Utd. Niemniej ostatnie sugestie Louisa Van Gaala nieco osłabiły szanse na finalizacje transakcji. Selekcjoner Oranje dał do zrozumienia Timberowi, że jeśli ten nie będzie grał angielskiej ekipie regularnie, to nie pojedzie na mundial w Katarze, twierdzi dziennikarz Marcel van der Kraan.

Ośmiokrotny reprezentant Holandii ma za sobą sezon, w którym zaliczył łącznie 43 mecze, notując w nich trzy trafienia i dwie asysty. Obecna umowa Timbera z Ajaxem obowiązuje do końca czerwca 2024 roku. Tymczasem w mediach pojawiły się ostatnio wieści, że obrońca ma kosztować 50 milionów euro Manchester United.

