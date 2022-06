PressFocus Na zdjęciu: Paulo Dybala

Agent Paulo Dybali potwierdza, że ​​prowadzi rozmowy z Interem Mediolan, aby uzgodnić indywidualne warunki kontraktu Argentyńczyka. Wczoraj odbyło się kolejne spotkanie, na którym omawiano ewentualne dołączenie napastnika do zespołu nerazzurrich.

Agent Paulo Dybali potwierdza, że prowadzi rozmowy z Interem Mediolan

W środę odbyło się kolejne spotkanie, na którym omawiane były warunki indywidualnego kontraktu

Inter oferuje Argentyńczykowi czteroletni kontrakt i 6 mln euro za sezon

Dybala coraz bliżej Interu Mediolan

Paulo Dybala jest wolnym zawodnikiem po tym, jak Juventus wycofał ofertę kontraktu, którą złożył pod koniec ubiegłego roku, pozwalając, by umowa Argentyńczyka wygasła 30 czerwca tego roku.

Agent zawodnika Jorge Antun został zauważony, gdy wchodził do siedziby Interu w środę po południu, co samo w sobie było oświadczeniem, ponieważ spotkanie odbywało się na otwartej przestrzeni w czasie, gdy dziennikarze tłoczyli się wokół budynku. Po spotkaniu Giacomo Petralito poinformował, że negocjacje mają “pozytywny” przebieg.

– Petralito nie jest agentem ani pośrednikiem Dybali, reprezentował Inter na wczorajszym spotkaniu i należy to wyjaśnić. Mogę tylko powiedzieć, że rozmowy są w toku. Zobaczmy, co się wydarzy – powiedział Antun.

Argentyńczyk jest łączony jeszcze z Romą, Manchesterem United czy Tottenhamem, jednak od samego początku wydawało się, że najbliżej mu do Interu Mediolan, co potwierdzają kolejne doniesienia.

Nerazzurri oferują Dybali czteroletni kontrakt, na mocy którego zarabiałby 6 mln euro plus premie. Napastnik walczy o ośmiomilionową podstawę wynagrodzenia plus bonusy. Jednak włoskie media sugerują, że obie strony są gotowe do kompromisów, aby Argentyńczyk mógł podpisać kontrakt z Interem. Wkrótce mają odbyć się kolejne spotkania przedstawicieli Interu Mediolan z otoczeniem zawodnika.

