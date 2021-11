Adam Buksa zimą zmieni klub. Czas na powrót do Europy

Adam Buksa notuje znakomite występy w MLS. Polak zapowiedział, że w najbliższą zimę chciałby wrócić do Europy. Interesują go jedynie pewne kierunki, ale rozważy każdą ciekawą propozycję.

Pressfocus Na zdjęciu: Adam Buksa

Adam Buksa świetnie radzi sobie w MLS

Polak stał się nieodłączną postacią New England Revolution

Wiele wskazuje na to, że 25-latek zimą wróci do Europy

Świetna forma Adama Buksy

Adam Buksa opuścił PKO Ekstraklasę zimą podczas trwania sezonu 2019/20. Wówczas Pogoń Szczecin sprzedała swojego napastnika za niecałe 5 mln euro. Polak trafił do New England Revolution, gdzie z meczu na mecz zyskiwał coraz większą pewność siebie. W debiutanckim sezonie rozegrał łącznie 27 meczy, strzelając w nich siedem goli.

Zdecydowanie lepszą kampanię 25-latek notuje teraz. Z racji, że system rozgrywek w Stanach Zjednoczonych różni się od europejskiego, ligowe zmagania za oceanem startują na wiosnę. Z tego powodu trwają też do zimy, kiedy na Starym Kontynencie otwiera się dopiero rynek transferowy.

Reprezentant Polski zdążył wystąpić już w 31 pojedynkach, w których zanotował 16 goli oraz cztery asysty. Jego regularność nie umknęła Paulo Sousie. W kadrze narodowej również zaprezentował wysoki poziom, ponieważ po pięciu meczach na koncie zainkasował także pięć trafień.

Polak wróci do Europy

„Od początku taki był cel – MLS i stąd powrót do Europy. Mam nadzieję, że tak się stanie w styczniu…” – Adam Buksa, który we wrześniu zadebiutował z Białym Orłem! Ba, w 5 meczach kropnął 5 goli! Łączenie z USA @PrawdaFutbolu na YT 🎥⚽️🇵🇱 link https://t.co/hgV0CuD4X7 pic.twitter.com/pbXrPUEOZ8 — Roman Kołtoń (@KoltonRoman) November 10, 2021

Roman Kołtoń, dziennikarz Polsatu Sport i Prawdy Futbolu, przeprowadził w środę rozmowę z Adamem Buksą na temat planów, co do dalszych losów jego kariery. Snajper nie chciał ujawniać na jakie kierunki liczy najbardziej, jednak nie zaprzeczył odnośnie powrotu do Europy już podczas najbliższego okienka.

Umowa 25-latka wygasa 31 grudnia 2022r. Z tego powodu styczeń może być ostatnią okazją do uzyskania zadowalającej sumy za transfer dla aktualnego pracodawcy. Dzięki znakomitej formie na amerykańskich boiskach, Buksa nie będzie narzekał na brak zainteresowania.

Piłkarz niedawno kupił dom w Monaco. Niewątpliwie jest to urokliwa miejscowość, ale pod względem sportowym również. Poczynaniom Polaka od dłuższego czasu przygląda się właśnie AS Monaco czy Leicester City.

W dodatku niewykluczony jest jeszcze wyjazd do Turcji. Tamtejszy Fotomac poinformował ostatnio o zainteresowaniu usługami Buksy przez Galatasaray. Tymczasem New England Revolution sprzeda naszego kadrowicza pod jednym warunkiem. Do klubu musi wpłynąć oferta nie mniejsza niż 6 mln euro.

