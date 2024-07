fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze AC Milan

Strahinja Pavlovic może zamienić RB Salzburg na AC Milan

AC Milan jako wicemistrz Włoch przystąpi do nowej kampanii. Ekipa z San Siro ma jednocześnie ambicje, aby poprawić to osiągnięcie w sezonie 2024.2025. Tymczasem trwają prace klubowych działaczy nad wzmocnieniem drużyny. Dziennikarz Matteo Moretto przekazał na platformie X, że na celowniku 19-krotnych mistrzów Serie A znalazł się Strahinja Pavlovic. Zawodnik aktualnie reprezentuje barwy RB Salzburg, z którym ma kontrakt ważny do końca czerwca 2027 roku.

Środkowy defensor wystąpił na Euro 2024 w Niemczech. Piłkarz zaliczył trzy mecze. Z kolei w poprzedniej kampanii Pavlovic rozegrał 26 meczów w lidze austriackiej. Zaliczył w nich trzy trafienia i trzy kluczowe podania. Otrzymał też 10 żółtych kartek.

38-krotny reprezentant Serbii to wychowanek Partizana Belgrad. W swoim piłkarskim CV zawodnik ma też takie kluby jak AS Monaco czy Cercle Brugge. Trafił do drużyny z Salzburga latem 2022 roku za siedem milionów euro. Jeśli zawodnik trafiłby do mediolańskiej ekipy, to musiałby rywalizować o miejsce w składzie między innymi z takimi graczami jak Fikayo Tomori, Malicka Thiaw czy Pierre Kalulu.

Liga włoska wystartuje już 17 sierpnia. AC Milan w pierwszej kolejce zmierzy się w roli gospodarza z Torino. Mecz zacznie się o godzinie 20:45. Tydzień później Rossoneri na wyjeździe zagrają z kolei z Parmą.

