AC Milan nie zwalnia tempa. Możliwy kolejny transfer

Santiago Gimenez na radarze AC Milan

AC Milan w tej kampanii rywalizuje przede wszystkim o to, aby wywalczyć miejsce premiowane grą w kolejnej edycji europejskich pucharów. Celem głównym ma być gra w Lidze Mistrzów, ale po słabym początku sezonu może być to arcytrudne wyzwanie. Tymczasem według wieści dziennikarza Matteo Morretto możliwy jest wkrótce ciekawy ruch transferowych do ekipy z San Siro.

Jak na razie Rossoneri pozyskali tylko Kyle’a Walkera, ale na tym nie chce poprzestać. Znany insider przekonuje, że Milan nie odpuszcza walki o Santiago Gimeneza z Feyenoordu Rotterdam. Zaoferował już niecałe 30 milionów euro, ale Holendrzy postawili sprawę jasno, że oczekuję 40 milionów euro. Moretto przekonuje natomiast, że władze Milanu są w trakcie opracowywania drugiej oficjalnej oferty, wykazując przekonanie, że uda się zbliżyć do oczekiwań sterników ekipy z De Kuip.

Jeśli ostatecznie Feyenoord przyjmie propozycję klubu z Włoch, to możliwe jest, że podpisze kontrakt do 2028 roku. W porozumieniu miałaby zostać również zawarta opcja przedłużenia umowy o kolejny sezon.

Środkowy napastnik to 32-krotny reprezentant Meksyku, który trafił do holenderskiej ekipy w lipcu 2022 roku z Cruz Azul za sześć milionów euro. W tej kampanii rozegrał jak na razie 18 meczów, notując w nich 15 trafień. Ponadto na koncie piłkarza są też trzy asysty.