Tak ma wyglądać Superliga. Wielkie zmiany w formacie rozgrywek

IMAGO / Adam Davy Na zdjęciu: Florentino Perez

Superliga będzie mogła powstać niezależnie od FIFA i UEFA

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie w tej sprawie

Nowe rozgrywki mają mieć odmienny format, niż pierwotnie zakładano

Superliga w nowym formacie

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że Superliga będzie mogła powstać niezależnie od FIFA i UEFA. To kluczowa decyzja, która umożliwi rozwój nowy rozgrywek piłkarskich. Na czele tego projektu stoi Florentino Perez, prezes Realu Madryt. Królewskim na ten moment towarzyszy FC Barcelona.

Pierwotny format Superligi nie do końca przypadł do gustu kibicom. Jak się okazuje, władze wzięły to pod uwagę i rozgrywki mają się odbyć według nowych zasad. Oto podstawowe punkty: