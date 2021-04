Dyrektor generalny Borussii Dortmund Hans-Joachim Watzke potwierdził, że jego klub odrzucił możliwość przystąpienia do Superligi. Pomysłowi utworzenia nowych rozgrywek miał również sprzeciwić się Bayern Monachium, ale na razie jego władze nie pokusiły się o komentarz w tej sprawie.

Plany powołania do życia Superligi zostały oficjalnie ogłoszone w północy, a gotowych do przystąpienia do niej jest 12 czołowych europejskich klubów z Anglii, Hiszpanii i Włoch. Wśród nich znajdują się Arsenal, Chelsea, Liverpool Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, Atletico Madryt, FC Barcelona, Real Madryt, Inter Mediolan, Juventus i AC Milan.

Zaproszenia do tego grona otrzymali również dwa przedstawiciele niemieckiej Bundesligi – Bayern Monachium i Borussia Dortmund, a także francuskie Paris Saint-Germain. Według medialnych doniesień wymieniona trójka sprzeciwiła się powstaniu Superligi, ale pojawiły się również sugestie ze strony El Mundo, że wkrótce dołączą do tego grona. Aby rozwiać wszelkie domysły głos w tej sprawie postanowił zabrać dyrektor generalny Borussii Dortmund Hans-Joachim Watzke, który zasiada także w zarządzie Europejskiego Stowarzyszenia Klubów (ECA).

Superliga. Borussia i Bayern na nie

Watzke oficjalnie potwierdził, że Borussia Dortmund jest jednym z klubów, który odrzucił ofertę przystąpienia do Superligi. Na podobny ruch miał również zdecydować się Bayern Monachium.

– Członkowie Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Klubów (ECA) spotkali się na wirtualnej konferencji w niedzielę wieczorem i potwierdzili, że decyzja zarządu z zeszłego piątku nadal jest ważna. Decyzja ta stwierdza, że kluby chcą wdrożyć planowaną reformę Ligi Mistrzów. Wyraźną opinią członków zarządu ECA było odrzucenie planów stworzenia Superligi – powiedział Watzke, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

– Oba niemieckie kluby reprezentowane w zarządzie ECA, Bayern Monachium i Borussia Dortmund, były w 100 procentach zgodne we wszystkich rozmowach – dodał.

Superliga w oficjalnym komunikacie przekazała między innymi informację o powodach jej powołania, a także planowanym formacie rozgrywek. Kategorycznie takiemu pomysłowi przeciwstawia się Europejska Unia Piłkarska (UEFA), która zapowiedziała już wyciągnięcie dotkliwych konsekwencji wobec wszystkich zaangażowanych klubów.