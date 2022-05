Pressfocus Na zdjęciu: Kamil Glik

Kamil Glik rozgrywa drugi sezon w Benevento. Polak ma kontrakt ważny jeszcze przez rok. Głos na temat przyszłości 34-latka zabrał dyrektor klubu.

Benevento walczy aktualnie o powrót do Serie A

Drużynie w realizacji tego celu pomaga Kamil Glik

Polak nie musi się martwić o swoją przyszłość w klubie

Polski defensor lider drużyny

Sześć lat na Półwyspie Apenińskim przed transferem do Monaco spędził Kamil Glik. 34-latek z pewnością był zatem szczęśliwy po powrocie do Włoch, gdy w 2020 roku dołączył do Benevento. Zespół ten spadł od razu z Serie A, do której stara się aktualnie wrócić.

Drużyna Kamila Glika ma za sobą ćwierćfinałowy pojedynek z barażach z Ascoli (wygrany 1:0). Przed Benevento teraz półfinałowy dwumecz z Pisą. W ewentualnym finale czekać będzie zaś Monza lub Brescia.

Dla Benevento powrót do Serie A jest istotny, o czym przekonać się można z wypowiedzi dyrektora sportowego klubu. – Każdy zdaje sobie sprawę, że gramy o coś bardzo ważnego. Układ miejsc rozgrywania dwumeczu niekoniecznie musi się odbić na wyniku. Pierwsze spotkanie gramy przed własną publicznością. Musimy teraz pokazać, że jesteśmy wystarczająco dobrzy, aby podejść do tych dwóch spotkań w odpowiedni sposób – powiedział Pasquale Foggia.

Odpowiedzialny za pion sportowy w klubie Foggia, zabrał też głos na temat tego, czy Glik zostanie w Benevento na kolejne rozgrywki. Aktualna umowa 34-latka wygasa 30 czerwca 2023 roku. – Kamil to absolutny lider całego zespołu. Czy zostanie w klubie na kolejny sezon? Zdecydowanie tak – przekazał Foggia. Dla Benevento Glik rozegrał łącznie 63 mecze (dwa gole i jedna asysta).

