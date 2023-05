Serie B. Gol Polaka w kluczowym meczu o awans

Adrian Benedyczak coraz lepiej radzi sobie w Serie B. Polak w obecnym sezonie ligi włoskiej zdobył dziewięć bramek, a jego zespół walczy o awans do Serie A. Teraz w półfinale baraży dołożył kolejne trafienie.

PressFocus Na zdjęciu: Adrian Benedyczak

Adrian Benedyczak zdobył bramkę w półfinałowym meczu barażowym

Jego Parma walczy o awans do Serie A

Polski napastnik trafił do siatki po raz dziesiąty w tym sezonie

Benedyczak trafia dla Parmy

Przygoda Adriana Benedyczaka z Parmą rozkręca się w ostatnim czasie coraz mocnej. Polak gra dość regularnie i to daje efekty. Bowiem był napastnik Pogoni Szczecin jest obecnie w dobrej strzeleckiej formie. Od początku kwietnia zdobył sześć bramek i zanotował asystę.

Teraz dołożył kolejne trafienie w bardzo ważnym meczu barażowym o awans do Serie A przeciwko Cagliari. 22-latek trafił do siatki rywali mocnym strzałem tuż nad ziemią, po uderzeniu z pierwszej piłki z okolicy 14 metra. Jego zespół na 20. minut przed końcem meczu prowadzi 2:0 w pierwszym półfinałowym spotkaniu o awans do Serie A.

