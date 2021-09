Kamil Glik z czerwoną kartką, zagra dopiero w reprezentacji

Kamil Glik obejrzał czerwoną kartkę w spotkaniu w ramach Serie B pomiędzy Como, a jego Benevento (1:1). Oznacza to, że środkowy obrońca najbliższy mecz może rozegrać dopiero w barwach reprezentacji Polski.

Kamil Glik obejrzał czerwoną kartkę w 19 minucie spotkania szóstej kolejki Serie B

Jego Benevento ostatecznie zremisowało z Como 1:1

Środkowy obrońca nie zagra zatem w najbliższym spotkaniu Czarowników; jego najbliższy występ przypadnie najprawdopodobniej w jednym z październikowych starć Biało-czerwonych

Kamil Glik z czerwoną kartką w meczu Serie B

Kamil Glik pozostaje podstawowym środkowym obrońcą Benevento. Po tym, jak Czarownicy spadli do Serie B, reprezentant Polski przesiedział spotkanie na ławce rezerwowych tylko raz. W sobotnim starciu przeciwko Como, 33-latek również został desygnowany do gry w wyjściowym składzie. Jego występ nie trwał jednak długo. Środkowy obrońca sfaulował wychodzącego na czystą pozycję napastnika gości, za co arbiter musiał wyrzucić go z boiska.

Oznacza to, że Glik nie wystąpi w najbliższym ligowym meczu Benevento, w którym Czarownicy zmierzą się z Perugią.

Jako że stoper otrzymał powołanie od Paulo Sousy na październikowe spotkania reprezentacji Polski, prawdopodobnie wtedy rozegra swój najbliższy mecz. Przypomnijmy, że 9 października Biało-czerwoni zmierzą się z San Marino, a trzy dni później z Albanią.

Choć Kamil Glik często gra ostro, rzadko bywa wyrzucany z boiska. Jego sobotnia czerwona kartka była drugą, jaką zobaczył w barwach Benevento, a pierwszą, jaką otrzymał bezpośrednio. Wcześniej trzykrotnie wylatywał z boiska jako gracz Torino i raz jako piłkarz Bari.

