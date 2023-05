Kamil Glik w Serie C! Spadł też klub kolejnego Polaka

Kamil Glik i jego Benevento nie mają już matematycznych szans na utrzymanie w Serie B. Kolejkę przed końcem sezonu do Serie C spadł też inny Polak.

Pressfocus Na zdjęciu: Kamil Glik

Kamil Glik w przypadku powołania do kadry, na zgrupowanie przyjedzie jako gracz klubu z Serie C

Benevento oficjalnie straciło szansę na utrzymanie w Serie B

Drugi poziom rozgrywkowy opuszcza też klub innego Polaka

Przykre popołudnie Polaków we Włoszech. Spadli do Serie C

Kamil Glik nie pojawił się na marcowym zgrupowaniu reprezentacji Polski. Doświadczony stoper miał wówczas problemy zdrowotne. Polak kłopoty ma także teraz. Nie dotyczą one jednak zdrowia.

Benevento, które reprezentuje Glik, pokonało 2:1 Modenę, a obrońca cieszył się z asysty. To nie wystarczyło jednak do przedłużenia nadziei na utrzymanie w Serie B. Glik oraz Krzysztof Kubica, który także gra w Benevento, spadli do Serie C.

Na trzecim poziomie rozgrywkowym w przyszłym sezonie będzie grał też Spal, którego zawodnikiem jest obrońca Patryk Peda. Polak w sobotę nie pojawił się na boisku w przegranym 0:1 starciu z Parmą.

