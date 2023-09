"Dobre wieści napływają od kontuzjowanych zawodników, którzy trenują indywidualnie. Arkadiusz Reca jest już blisko powrotu do normalnych treningów z całą grupą" - pisze "primocanale.it".

Arkadiusz Reca wraca powoli do treningów po kontuzji

Polak być może w najbliższym czasie wróci już do składu Spezii w Serie B

Przed urazem Reca zdobył bramkę w lidze i zanotował asystę w Pucharze Włoch

Dobre wieści

Kariera Arkadiusza Recy nie jest łatwa. Lewy obrońca, lub też wahadłowy bardzo często musi mierzyć się z licznymi urazami, które go dotykają. Być może z tego powodu nie jest zbyt często w ostatnim czasie powoływany do kadry i musi sobie radzić w Serie B. Niemniej ostatnia kontuzja powoli ustępuje i 28-latek wkrótce będzie mógł wrócić do pełnej dyspozycji.

– Dobre wieści napływają od kontuzjowanych zawodników, którzy trenują indywidualnie. Arkadiusz Reca jest już blisko powrotu do normalnych treningów z całą grupą – pisze “primocanale.it”.

