LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński i Simone Inzaghi

Inter zagra z Atalantą o finał, Zieliński rozpocznie na ławce

Inter Mediolan w najbliższych dniach będzie walczyć o zdobycie czwartego z rzędu Superpucharu Włoch. Tak jak w poprzedni roku walka o trofeum odbędzie się w Arabii Saudyjskiej, a uczestniczyć będą w niej cztery zespoły. Podopieczni Simone Inzaghiego w czwartek (2 stycznia) zmierzą się z Atalantą, czyli liderem rozgrywek Serie A. Początek spotkania o godzinie 20:00.

Zawodnikiem Interu od lata ubiegłego roku jest Piotr Zieliński, dla którego będzie to pierwsza okazja do zdobycia trofeum z Il Biscione. Reprezentant Polski, choć nie jest pierwszym wyborem trenera w lidze, to regularnie pojawia się w wyjściowym składzie w Lidze Mistrzów. Czy tym razem w pucharowym starciu włoski taktyk postawi na niego od pierwszej minuty? Włoskie media na czele z Tuttosport są zdania, że 30-latek rozpocznie rywalizację z La Deą na ławce rezerwowych.

Według tamtejszej prasy drugą linię Interu ma stworzyć żelazne trio w składzie Barella, Calhanoglu i Mkhitaryan. Zmian nie dotknie również duet napastników, gdzie zobaczymy Lautaro Martineza i Marcusa Thurama. Na wahadłach wystąpią Fede Dimarco i Denzel Dumfries, a w bramce Yann Sommer. Drobne modyfikacje zobaczymy w formacji defensywnej, gdzie tercet stoperów stworzą De Vrij, Bastoni i Bisseck.

Czy Piotr Zieliński zasługuje na wyjściową jedenastkę Interu? TAK

NIE TAK 50%

NIE 50% 6+ Votes

Przewidywany skład Interu Mediolan na mecz z Atalantą:

Sommer – Bisseck, De Vrij, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco – Thuram, Lautaro

Zieliński od początku sezonu rozegrał w barwach Interu Mediolan 19 spotkań, w których zdobył dwie bramki i zaliczył asystę. Kontrakt z Nerazzurri obowiązuje go do czerwca 2028 roku.