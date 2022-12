PressFocus Na zdjęciu: Zinedine Zidane

Włoskie media powołując się na doniesienia L’Equipe informują, że Zinedine Zidane wkrótce może trafić do Juventusu. Ma to mieć związek z utrzymaniem posady selekcjonera reprezentacji Francji przez Didiera Deschampsa.

Zidane ma małe szanse na objęcie reprezentacji Francji

Francuz będzie rozglądał się więc za innymi możliwościami

Jedną z opcji jest praca w Juventusie

Zidane ma dość czekania na reprezentację Francji

Zinedine Zidane od rozstania z Realem Madryt jest łączony z objęciem reprezentacji Francji. Wiele mediów było nawet przekonanych, że Francuz po mundialu w Katarze zostanie nowym selekcjonerem Les Blues. Jednak kolejne udane mistrzostwa pod wodzą Didiera Deschampsa mogą sprawić, że dotychczasowy szkoleniowiec pozostanie na stanowisku, a Zidane będzie musiał obejść się smakiem.

L’Equpie twierdzi, że w takiej sytuacji Zidane prawdopodobnie poszuka pracy gdzie indziej. Zmęczony oczekiwaniem na ofertę selekcjonera drużyny narodowej były opiekun Realu Madryt będzie rozglądał się za inną szansą.

Według mediów Juventus jest jedną z jego opcji. Masimiliano Allegri ma kontrakt do czerwca 2025 roku, ale jego przyszłość jest niepewna, zwłaszcza po tym, jak cały zarząd, w tym Andrea Agnelli, złożył rezygnację w zeszłym miesiącu. Choć Włoch ma pozostać na stanowisku do końca trwającej kampanii to media przewidują, że po sezonie może dojść do roszad w sztabie szkoleniowym.

Dlaczego Czesław Michniewicz straci pracę? Czesław Michniewicz zapewnia: nie ma żadnego konfliktu, a konflikt wymyśliliście wy – dziennikarze. To nie jest prawda, bo na własne uszy z innych źródeł słyszymy wyraźnie zupełnie inne wypowiedzi. Ten program nigdy nie zostałby nagrany, gdyby nie informacje, jakie do nas spłynęły. I które powodują, że trudno sobie wyobrazić, by nie doszło do zmiany selekcjonera. Czytaj dalej…

Niemniej jednak francuska gazeta podkreśla, że wybór nowego klubu, a konkretnie Juventusu, nie jest priorytetem dla Zizou, który dokona oceny potencjalnych możliwości w nadchodzących miesiącach. Nieoficjalnie Francuz ma wyżej cenić pracę w Juventusie niż w Paris Saint-Germain uważając, że francuski klub nie jest zbyt dobrze zorganizowany.

Zobacz również: Ronaldo nie chce kończyć reprezentacyjnej kariery, Portugalczyk z ambitnym celem