Pressfocus Na zdjęciu: Maurizio Sarri

Rosnące wciąż zarobki w świecie futbolu cieszą piłkarzy i trenerów, choć znajdą się również tacy, którym jest to nie w smak. Wymienić w tym gronie można Maurizio Sarriego, którego zdaniem obecnie w futbolu zarabia się zdecydowanie zbyt dużo.

Maurizio Sarri w ostatnich dniach udzielił głośnego wywiadu dla Sport RSI

Szkoleniowiec Lazio martwi się ty, dokąd zmierza współczesny futbol

Zdaniem Włocha zarobki w piłce nożnej są niemoralne

Sarri w gorzkich słowach o realiach współczesnego futbolu

W ostatnim wywiadzie dla Sport RSI Maurizio Sarri ubolewał nad światem współczesnego futbolu. Zdaniem szkoleniowca Lazio Rzym rosnąca liczba meczów, a także płynące z nich zarobki są czymś nie do zaakceptowania. Włoch obawia się, w jaką stronę zmierza to wszystko.

– Konieczność rozgrywania 60 czy 70 meczów rocznie powoduje, że piłkarze mniej trenują i prezentują mniej spektakularną grę. Żyjemy w czasach, w których sport stał się biznesem. To śmieszne – stwierdził Włoch.

𝘐 𝟫𝟢 𝘮𝘪𝘯𝘶𝘵𝘪 𝘤𝘩𝘦 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘪 𝘪𝘯 𝘤𝘢𝘮𝘱𝘰 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘶𝘯𝘢 𝘱𝘢𝘳𝘰𝘥𝘪𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘷𝘪𝘵𝘢

[ Maurizio Sarri ]



L’intervista integrale a @RSIsport ➡️ https://t.co/7CvB0u4AWo pic.twitter.com/HAnz1Iedh2 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 17, 2022

– Zarobki w piłce nożnej są niemoralne, tak jak dzisiejszy świat jest rządzony przez niemoralne prawidła. Przykład? Jeśli aktor bierze 30 milionów dolarów za udział w filmie, to jest to niemoralne, choć skala biznesu i zysk z filmu to usprawiedliwia. Tak, to nie jest sprawiedliwie, nie jest normalne, ale to jest element dzisiejszego świata – dodał.

Sarri jest trenerem Lazio Rzym od 2021 roku. Pod jego wodzą Orły dobrze weszły w sezon i po dziesięciu kolejkach zajmują piąte miejsce ze stratą zaledwie dwóch punktów do podium.

