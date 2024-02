IMAGO / Jose Breton Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Marotta nie był zwolennikiem transferu Ronaldo

Zawodnik ten trafił ostatecznie do Juventusu

Po transferze Ronaldo Marotta odszedł z klubu

Nie wszyscy w Turynie chcieli Ronaldo

Marotta udzielił wywiadu, w którym odniósł się do przeszłości i swojej pracy w Juventusie Turyn. Obecny dyrektor Interu przyznał, że zdania co do sprowadzenia Cristiano Ronaldo były w klubie podzielone.

Portugalczyk przybył do Starej Damy w 2018 roku. Zapłacono za niego Realowi Madryt ponad 100 milionów euro. Zawodnik podpisał czteroletni kontrakt wart 31 milionów euro na sezon. Przybycie Cristiano zbiegło się właśnie z odejściem Marotty.

– Muszę przyznać, że spędziłem w Juventusie dziesięć wspaniałych lat, ale kiedy właściciele chcą przyjąć inną strategię, dyrektor musi cofnąć się o krok – potwierdził Marotta.

– Uszanowanie pragnień klubu było sprawiedliwe. Częściowo nie zgodziłem się z podpisaniem kontraktu z Ronaldo. Nie można podważać renomy tego zawodnika, ale transakcja była wymagająca pod względem finansowym. To nie był element, który spowodował rozłam, ale coś się wypaliło i ostatecznie doszło do rozstania – dodał dyrektor.