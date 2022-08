fot. PressFocus Na zdjęciu: Nicola Zalewski

AS Roma duże nadzieje wiąże z Nicolą Zalewskim. Reprezentant Polski jednak przed startem nowego sezonu ligowego ma kłopoty zdrowotne. Zawodnik musiał opuścić boisko z powodu urazu kostki w trakcie spotkania kontrolnego z Tottenhamem.

AS Roma już za dwa tygodnie wraca do ligowych zmagań

W meczu z Tottenhamem kontuzji doznał Nicola Zalewski

Sztab medyczny Giallorossich ze spokojem pochodzi jednak do kłopotów zdrowtnych piłkarza

Zalewski ze skręconą kostką

AS Roma przed startem nowej kampanii ma do rozegrania jeszcze tylko jeden mecz kontrolny. Rywalem Wilków będzie Szachtar Donieck. Wygląda na to, że w tym meczu zabraknie Nicola Zalewskiego.

20-letni pomocnik jest jednym z ulubieńców trenera Jose Mourinho w kadrze Giallorossich. Zalewski jest postrzegany za niezwykle perspektywicznego piłkarza, który ma przed sobą bardzo ciekawą przyszłość. Jak na razie licząc wszystkie rozgrywki zawodnik ma na swoim koncie 24 występy w Romie. Zaliczył dwie asysty w meczach Ligi Konferencji Europy.

CalcioMercato.com przekazało natomiast, że reprezentant Polski doznał skręcenia kostki. Niemniej sztab medyczny rzymian nie jest z tego powodu zaniepokojony. Zalewski ma wrócić do treningów w przyszłym tygodniu.

W kontekście młodego zawodnika nie brakowało spekulacji związanych ze zmianą klubu. Zalewski był łączony z transferem do PSG, czy Tottenhamu. Jose Mourinho nie wyraził jednak zgody na transfer z udziałem zawodnika, podkreślając swoją wiarę w możliwości Zalewskiego.

Obecna umowa piłkarza z klubem z Rzymu obowiązuje do 2025 roku.

