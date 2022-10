fot. PressFocus Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Nicola Zalewski świetnie czuje się w Rzymie i lada moment podpisze nowy kontrakt z AS Romą. Będzie on zawierał dwuletnie przedłużenie oraz znaczącą podwyżkę.

Jose Mourinho bardzo ceni sobie umiejętności młodego Polaka

Już wkrótce zostanie ogłoszone dwuletnie przedłużenie umowy obowiązującej do 30 czerwca 2025 roku

Nicola Zalewski otrzyma podwyżkę, na mocy której będzie zarabiał 1,5 miliona euro rocznie

AS Roma docenia 20-latka

Nicola Zalewski odnalazł się w momencie, w którym AS Roma najbardziej go potrzebowała. W związku z kontuzją Leonardo Spinazzoli na pozycji lewego wahadłowego pojawił się wakat, a Jose Mourinho zdecydował się postawić na młodziutkiego Polaka. Ten szybko odpłacił się za zaufanie, notował bardzo dobre występy i stopniowo zwiększał swoją rolę w zespole.

W obecnym sezonie Spinazzola wrócił do zdrowia i to on jest nieodzownym elementem wyjściowej jedenastki, lecz o Zalewskim nikt nie zapomina. Ma on stanowić przyszłość ekipy ze stolicy Włoch, dlatego wkrótce zostanie dodatkowo doceniony. 20-latek niedawno przedłużył umowę, a teraz czeka go spora podwyżka.

Aktualny kontrakt Zalewskiego obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku. “Roma Today” informuje, że lada moment podpisze on dwuletnie przedłużenie, na mocy którego będzie zarabiał większe pieniądze. Mówi się o ponad półmilionowej podwyżce, w związku z czym będzie otrzymał 1,5 miliona euro za sezon gry.

Siedmiokrotny reprezentant Polski jest oczkiem w głowie Jose Mourinho i nic nie wskazuje na to, aby miało się to zmienić. W obecnej kampanii wystąpił w sześciu spotkaniach, a łącznie ma na swoim koncie 32 występy dla pierwszej drużyny. Wciąż czeka na premierową bramkę.

Zobacz również: Wyjaśniła się przyszłość Griezmanna