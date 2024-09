Legenda Juventusu była zaskoczona decyzją Wojciecha Szczęsnego

Gianluca Zambrotta w rozmowie z "WP SportoweFakty" przyznał, że był zaskoczony decyzją Wojciecha Szczęsnego o opuszczeniu Juventusu. - Zrobiłbym wszystko, by go zatrzymać - podkreślił.

Insidefoto di andrea staccioli / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Zambrotta: Zrobiłbym wszystko, by zatrzymać Szczęsnego

Wojciech Szczęsny w sierpniu zakończył piłkarską karierę po tym, jak rozwiązał kontrakt z Juventusem Turyn. Decyzja była zaskoczeniem dla wielu, szczególnie że golkiper wciąż prezentował wysoki poziom. Tłumaczył swoje odejście chęcią poświęcenia więcej czasu rodzinie. – Czuję, że teraz nadszedł czas, aby poświęcić całą moją uwagę rodzinie – mojej wspaniałej żonie Marinie i naszym dwójce pięknych dzieci Liamowi i Noelii – stwierdził Szczęsny. Jego licznik w reprezentacji Polski zatrzymał się na 84 spotkaniach.

Były włoski obrońca, Gianluca Zambrotta, skomentował ruch Szczęsnego 34-latka. – Przyznam szczerze, że decyzja Szczęsnego mnie zaskoczyła. Nikt nie mógł się tego spodziewać. Myślę, że dla Juventusu będzie to miało znaczenie w najbliższej przyszłości – oznajmił.

Włoch zauważył, że Stara Dama przechodzi obecnie przez duże zmiany. Zespół przejął Thiago Motta, który w zeszłym sezonie poprowadził Bolognę do piątego miejsce w Serie A. – Gdyby to ode mnie zależało, gdybym pracował w strukturach Juventusu, to zrobiłbym wszystko, by zatrzymać Szczęsnego i to nie tylko do końca trwania umowy, a na kilka kolejnych lat – dodał.

Zambrotta to jeden z najbardziej utytułowanych włoskich piłkarzy. W 2006 roku zdobył mistrzostwo świata z reprezentacją Włoch, a w 2000 roku został wicemistrzem Europy. W trakcie swojej kariery grał w takich klubach jak Juventus, Barcelona i AC Milan.