Juventus potwierdził to, co stało się przesądzone. Wojciech Szczęsny rozwiązał swój kontrakt za porozumieniem stron i został wolnym zawodnikiem.

fot. Nicola Ianuale / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny zakończył przygodę w Juventusie

Wojciech Szczęsny oficjalnie pożegnał się z Juventusem. Wczoraj media obiegła sensacyjna informacja o porozumieniu dotyczącym przedwczesnego rozwiązania kontraktu. Stara Dama jakiś czas temu podjęła decyzję, że nie chce kontynuować współpracy z polskim bramkarzem. Uznano, że jego wynagrodzenie przerasta możliwości finansowe, więc jedyną opcją jest pożegnanie już tego lata. Wymuszono na Szczęsnym konkretną decyzję, sprowadzając w jego miejsce Michele Di Gregorio oraz nie powołując go na przedsezonowe zgrupowanie.

W środę pojawił się w tej sprawie oficjalny komunikat. Juventus poinformował, że obowiązujący do 2025 roku kontrakt Szczęsnego został rozwiązany, a on sam otrzyma odszkodowanie. Oznacza to, że bramkarz reprezentacji Polski trafił na rynek wolnych zawodników i ma pełną dowolność w wyborze nowego pracodawcy.

Szczęsny grał dla Juventusu od 2017 roku. Wystąpił w sumie w 252 spotkaniach, 103 razy zachowując czyste konto. Trzykrotnie świętował zdobycie mistrzostwa Włoch.

Grazie di tutto, Tek! 🙏🏻🧤 — JuventusFC (@juventusfc) August 14, 2024

Na ten moment jest za wcześnie, aby przesądzać, gdzie trafi Szczęsny. Media potwierdzają, że nie bierze pod uwagę zakończenia piłkarskiej kariery, więc niebawem powinniśmy zobaczyć go w nowym klubie. W grę wchodzą zarówno przenosiny do któregoś z europejskich gigantów, jak i piłkarska egzotyka, w tym Arabia Saudyjska i Stany Zjednoczone.