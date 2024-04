Wielkie pieniądze dla Cristiano Ronaldo! Juventus musi zapłacić miliony

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Ronaldo wygrał z Juventusem

Wielkie pieniądze dla Cristiano Ronaldo to efekt wygranej sprawy sądowej przeciwko Juventusowi. Portugalczyk pozwał klub w zeszłym roku. Przedmiotem całej sprawy były zamrożone podczas pandemii pensje dla piłkarza. Zgodził się on wówczas na odroczenie wypłat, jednak pieniądze do dziś nie pojawiły się na jego koncie.

Ronaldo wartość swoich “szkód” wycenił na prawie 20 milionów euro. W środę włoski sąd ogłosił swój wyrok. Zgodnie z jego treścią, na konto Portugalczyka trafi nieco ponad połowa tej kwoty plus odsetki. We włoskich mediach mówi się o 9 milionów euro.

Podczas pandemii Juventus niechlubnie zasłynął z podejrzanego zarządzania budżetem. Malwersacje finansowe doprowadziły nawet Starą Damę do otrzymania kary w rozgrywkach ligowych. Serie A odebrała wówczas Juve aż 10 punktów w ligowej tabeli.

Cristiano Ronaldo spędził w Juventusie 3 lata. Wystąpił on w barwach tego klubu w 134 oficjalnych spotkaniach. Strzelił w nich 101 goli i zanotował 22 asysty.